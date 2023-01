Grève contre la réforme des retraites, incendie chez Bolloré Logistics... Les cinq images de la semaine

Plus d'un million de manifestants dans la rue contre la réforme des retraites

Départ à 64 ans, fin des régimes spéciaux... La nouvelle version de la réforme des retraites ne semble pas convaincre les Français. Selon le ministère de l'Intérieur, 1,12 million de personnes ont manifesté lors de la première journée de mobilisation, organisée le 19 janvier. Les syndicats de l'énergie ont battu le pavé en dénonçant une réforme injuste, soutenus par les cadres mais également par certains travailleurs de la tech. Pour en savoir plus sur les mesures concernant la pénibilité ou l'index seniors, consultez notre dossier dédié.

Incendie dans un entrepôt de Bolloré Logistics

Un incendie s'est déclaré lundi 16 janvier dans un entrepôt loué par Bolloré Logistics à Grand-Couronne (Seine-Maritime), près de Rouen. Le feu est parti d’un bâtiment de 6 000 m2 abritant 12 250 batteries automobiles usagées et s’est propagé à une autre cellule exploitée par Distri Cash, contenant 70 000 pneus. Rapidement circonscrit, l'incendie n'a pas fait de victime et les analyses menées au cours de la nuit confirment, selon la préfecture, « l’absence de concentrations significatives de substances dans l’air ». (Photo Sdis 76 via AFP)

Le robot Atlas peut désormais attraper et jeter des objets

Dans une vidéo publiée le 18 janvier, le robot humanoïde de Boston Dynamics a prouvé qu'il était en mesure d'attraper des objets et de les lancer. De nouvelles caractéristiques qui pourraient, à terme, faire d'Atlas un précieux assistant pour les ouvriers de chantiers. A ce jour, les verrous techniques de la robotique anthropomorphique restent cependant nombreux et ses applications assez lointaines.

Une usine pilote pour le polyester à base de CO2 de Fairbrics

Remplacer le polyester à base de pétrole par du polyester à base de... CO2. Telle est l'étonnante promesse de la start-up parisienne Fairbrics. Fondée en 2019, l'entreprise vient d'annoncer avoir levé 22 millions d'euros auprès de l'Union européenne et de ses principaux partenaires. Cette somme lui servira notamment à construire d’ici à fin 2024 une première ligne pilote, capable de produire 100 kg de fibres polyester par jour, et une première usine deux ans plus tard, pour décupler ses capacités de production.

Une éolienne de 280 mètres d'envergure

L'énergéticien chinois Mingyang a vu les choses en grand. Dotée d’un rotor d’une envergure de plus de 280 mètres, l'éolienne offshore géante qu'il s'apprête à construire devrait balayer une surface de plus de 66 000 mètres carrés et délivrer une puissance de 18 MW. En comparaison, les éoliennes du parc éolien de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) génèrent 6 MW chacune.