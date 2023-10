Grève chez le sous-traitant auto Marelli contre la fermeture de deux sites et la perte de 300 emplois

Fournisseur du secteur automobile, Marelli a annoncé la fermeture prochaine de ses sites d’Argentan (Orne) et de Saint-Julien-du-Sault (Yonne). En cause, la transition énergétique vers la mobilité électrique pour le premier et la baisse des commandes pour le second. Près de 300 salariés sont concernés par cette décision.