L'empire de Sanjeev Gupta visé par une enquête pour fraude au Royaume-Uni

Très mauvaise nouvelle pour le magnat de l'acier Sanjeev Gupta. Alros qu'il s'emploie à trouver actuellement de nouvelles sources de financement pour son réseau d'entreprises dans les secteurs de l'acier, de l'aluminium et de l'énergie depuis le dépôt de bilan de Greensill, le Serious Fraud Office (SFO), équivalent britannique du parquet national financier, enquête sur des soupçons de fraude, d'opérations frauduleuses et de blanchiment d'argent au sein de son conglomérat GFG Alliance, y compris sur ses liens avec son principal prêteur, Greensill Capital, qui a fait faillite en mars dernier. Dans un communiqué, le SFO a dit enquêter sur "le financement et la conduite des affaires des sociétés de GFG (Gupta Family Group) Alliance, y compris ses accords de financement avec Greensill Capital UK Ltd". Il n'a pas donné d'autres détails car l'enquête est en cours.