GreenCoat®, un acier prélaqué doté d’un revêtement BT ou ‘Bio-based Technology’

Pour répondre à la demande mondiale de matériaux de construction durables et résistants, SSAB, une aciérie nordique et américaine, étend sa gamme de produits d’évacuation des eaux pluviales en acier prélaqué GreenCoat® en lançant GreenCoat RWS Pural BT, qui présente un bel aspect mat. Il est doté d’un revêtement écologique BT (Bio-based Technology) fabriqué à partir d’huile de colza suédois au lieu d’huiles fossiles, et est unique sur le marché.