Comment Green_e a relocalisé la production de ses chargeurs ecoconçus en France

Une nouvelle aventure commence pour Green_e : la relocalisation de la production en France. Cette marque française de chargeurs et de câbles écoconçus lance la démarche avec deux produits : un chargeur de 20W pour téléphones mobiles et un chargeur hybride de 30W pour smartphones, tablettes et PC ultraportables comme le MacBook Air d’Apple. Elle sera étendue à la fin de l’année à un chargeur de 65 W pour PC portables puis en 2024 aux câbles des chargeurs.

