GravitHy réunit l'EIT InnoEnergy, Primetals, Engie, Forvia, Plug et Idec pour produire à Fos-sur-Mer du fer pour l'acier décarboné

Ils étaient six à échanger joyeusement les parapheurs, le 30 juin en fin de journée au 9e étage du siège d'Idec dans le VIIIe arrondissement de Paris, pour signer l'acte de naissance de GravitHy. Ce consortium réunit, aux côtés de l'EIT InnoEnergy [et non Raw Materials comme indiqué par mégarde dans une version précédente], l'ingénieriste britannique de la métallurgie Primetals Technologies (groupe Mitsubishi Heavy Industries), l'énergéticien Engie, le promoteur et aménageur originaire de Blois Groupe Idec, le spécialiste de l'hydrogène et des électrolyseurs Plug et l'équipementier automobile Forvia (ex-Faurecia). Ensemble, ils travailleront sur un projet de première usine de réduction directe du fer en DRI, un minerai de fer pré-réduit à convertir à proximité en acier, et en HBI, des briquettes compactées pouvant être acheminées vers d'autres aciéries.

Un projet à 2,2 milliards d'euros

[...]