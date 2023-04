Graphite : Mill Rock Capital s’empare d’Asbury Carbons

Mill Rock Capital vient d'acquérir l'entreprise familiale Asbury Carbons. Cette dernière fait aujourd'hui partie des acteurs majeurs nord-américains de la transformation et de la fourniture de graphite naturel et synthétique et de cokes. Elle exploite 12 installations aux États-Unis, au Mexique, eu Canada et aux Pays-Bas, et dispose de bureaux de vente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.