Grande-Bretagne/PMI: La contraction du secteur manufacturier assombrit l'horizon

LONDRES (Reuters) - L'activité manufacturière en Grande-Bretagne s'est contractée en novembre pour le quatrième mois consécutif, les entreprises faisant face au rythme le plus lent en deux ans et demi concernant la demande en provenance de l'étranger, ce qui se traduit par des suppressions d'emplois et une dégradation de confiance pour 2023, montrent jeudi les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achat.