Grande-Bretagne: Les conducteurs de train annoncent de nouvelles grèves

Depuis l'année dernière, les passagers britanniques sont confrontés à de graves perturbations dans leurs déplacements, les travailleurs du secteur des transports cherchant à obtenir de meilleurs salaires pour surmonter la crise du coût de vie entraînée par une forte inflation.

L'ASLEF a déclaré que les conducteurs feraient grève le 30 septembre et le 4 octobre, et que les heures supplémentaires seraient interdites sur l'ensemble du réseau entre le 29 septembre et le 6 octobre.

Le Rail Delivery Group (RDG), qui représente les opérateurs ferroviaires britanniques, a déclaré que le syndicat avait rejeté une "offre équitable et abordable" sans la soumettre à ses membres.

"Nous demandons à la direction et à l'exécutif de l'ASLEF de reconnaître le défi financier très réel auquel l'industrie est confrontée", a déclaré le RDG dans un communiqué.

Cette nouvelle action syndicale coïncidera avec la conférence annuelle organisée par les conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak à Manchester, dans le nord de l'Angleterre, du 1er au 4 octobre.

(Reportage de Farouq Suleiman ; rédaction Sarah Young ; version française Mariana Abreu)