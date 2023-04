Grande-Bretagne : la croissance reste solide dans les services, les perspectives s'améliorent

LONDRES (Reuters) - L'économie britannique semble avoir progressé en début d'année, les entreprises du secteur des services ayant fait état en mars de la plus forte croissance des nouvelles commandes depuis un an et de la meilleure performance à l'exportation depuis au moins 2014, selon les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global.