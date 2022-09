Grande-Bretagne: La Banque d'Angleterre relève encore son taux directeur d'un demi-point

Le taux de base britannique est ainsi porté à 2,25% contre 1,75%, comme attendu par le consensus Reuters.

La BoE prévoit désormais une contraction de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) britannique au troisième trimestre, soit une deuxième baisse consécutive de l'activité économique, ce qui correspond à la définition d'une récession technique.

La hausse d'un demi-point a été votée par cinq des neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC), trois autres s'étant prononcés pour un relèvement de trois quarts de point et le dernier pour une hausse de 25 points de base seulement.

Le MPC a par ailleurs voté à l'unanimité une réduction du portefeuille de 100 milliards de livres sterling au total d'ici un an du portefeuille de 838 milliards (environ 960 milliards d'euros) d'obligations d'Etat et d'entreprises constitué ces dernières années via des achats sur les marchés.

(Reportage David Milliken, version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)