Grande-Bretagne: Croissance plus forte qu'attendu dans l'industrie en décembre

© PHIL NOBLE La croissance de l'activité du secteur manufacturier britannique a été légèrement plus soutenue qu'attendu en décembre et les tensions affectant les chaînes d'approvisionnement se sont un peu atténuées. /Photo d'archives/REUTERS/Phil Noble

L'indice PMI du secteur ressort en hausse à 57,9 contre 57,6 en première estimation, non loin du pic de trois mois atteint en novembre à 58,1.

Rob Dobson, directeur d'IHS Markit, explique toutefois que la reprise reste plus faible que celle observée mi-2021 en raison des difficultés d'approvisionnement et de la faiblesse des exportations, due entre autres aux problèmes liés au Brexit et à la perspective de nouvelles restrictions sanitaires.

La croissance des effectifs du secteur a ralenti mais les nouvelles commandes et la production ont augmenté plus rapidement qu'en novembre, précise l'enquête.

La hausse des prix d'achats est parallèlement revenue à son plus bas niveau depuis trois mois alors que les prix de vente affichaient une augmentation sans précédent.

(Reportage William Schomberg et Andy Bruce, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)