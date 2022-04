LONDRES (Reuters) - Les chaînes de supermarchés britanniques Asda et Morrisons ont annoncé lundi leur intention de baisser les prix des produits dits essentiels dans un contexte de forte inflation et de dégradation du moral des consommateurs.

La hausse des prix dans l'alimentation en Grande-Bretagne a atteint 5,2% au cours des quatre semaines au 20 mars, le niveau le plus élevé depuis avril 2012, selon les données du secteur publiées le mois dernier. Cela pèse sur les revenus des ménages, confrontés à la plus forte pression depuis au moins les années 1950.

Une enquête de l'Office nationale de la statistique (ONS) montre que près d'un quart des ménages britanniques était déjà à la peine pour régler ses factures avant même que les hausses des prix réglementés de l'énergie n'entrent en vigueur.

Asda, la troisième chaîne de supermarchés en Grande-Bretagne, s'est engagée à investir plus de 73 millions de livres (86,5 millions d'euros) afin de réduire et de "bloquer" jusqu'à la fin de l'année les prix de plus de 100 articles, dont fruits et légumes, viande ou encore riz.

Le groupe, détenu depuis février 2021 par les frères Mohsin et Zuber Issa ainsi que le fonds de capital-investissement TDR Capital, précise que les prix devraient baisser en moyenne de 12%

Avant Asda, Tesco et Sainsbury, respectivement numéro et deux du secteur, avaient également pris des initiatives en faveur d'une baisse des prix.

Morrisons, le quatrième acteur du marché, a dit pour sa part vouloir réduire ses tarifs sur plus de 500 produits considérés comme essentiels, qui représentent 6% du volume de ses ventes.

Le groupe, détenu depuis octobre par la société de capital investissement américain Clayton, Dubilier & Rice, estime que les consommateurs vont économiser en moyenne 13% sur des produits comme les oeufs, le café, les céréales, le poulet, les saucisses ou encore les couches.

L'inflation britannique a atteint le mois dernier un sommet de 30 ans à 7% et devrait grimper à près de 9% à la fin de l'année.

L'enquête du cabinet d'études GfK, publiée vendredi, montre que la confiance des consommateurs a chuté en avril à son plus bas niveau historique avec un indice à -38 après -31 en mars.

(Reportage James Davey; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)