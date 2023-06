[Grand prix] Cristal Union réduit son empreinte environnementale

Les activités de l’usine Cristal Union de Bazancourt, près de Reims (Marne), consomment autant de gaz qu’une ville de 430000 habitants. Impossible de manquer les trois gigantesques chaudières à gaz dans la salle des machines de la sucrerie distillerie de ce fleuron national, dont le chiffre d’affaires s’élève à 2,3 milliards d’euros. Elles fournissent par cogénération la grande majorité de l’électricité du site, qui mobilise 620 salariés, produit 260000 tonnes de sucre et 3,8 millions d’hectolitres d’alcool, mais est l’un des cinquante plus émetteurs de CO2 en France. «Nous vivons une révolution industrielle, s’enthousiasme pourtant Pascal Hamon, le directeur industriel du groupe. Nous allons apprendre à nous passer des énergies fossiles et devenir autonomes en eau.»

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]