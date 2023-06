GRAND-FIGEAC : Plus d’un quart d’emplois industriels !

Le GRAND-FIGEAC, 92 Communes pour 45 000 habitants, démontre qu’en unissant ses forces et qu’en menant une politique offensive en termes de développement économique, un territoire peut très bien se défendre en région et au national et garder toute son attractivité. La qualité de vie en plus, dans ce cas précis !

Un plan stratégique de développement

C’est ainsi que depuis 10 ans, pas moins de 30 M€ ont été investis par l’intercommunalité principalement sur les Zones d’Activités Économiques et l’immobilier d’entreprise. Et le GRAND-FIGEAC regarde encore vers l’avant. Il s’est fixé en 2020 un plan stratégique de développement de ses 20 ZAE pour les 15 prochaines années. « Notre objectif en cela est d’attirer, d’installer et de développer les entreprises, de mailler en terrains économiques le territoire intercommunal et de répondre localement à toutes les demandes d’implantation ou de développement d’entreprise », explique Vincent LABARTHE, Président du GRAND-FIGEAC.

Un terreau fertile pour les entreprises

Composante de la MECANIC VALLÉE, vaste cluster interrégional tourné vers trois principaux secteurs d’activité en mécanique(aéronautique, équipement automobile et machine-outil), le GRAND-FIGEAC abrite déjà deux fleurons de la sous-traitance aéronautique, les groupes RATIER FIGEAC COLLINS AEROSPACE et FIGEAC AÉRO. C’est plus largement un terreau fertile pour toutes les entreprises quelle que soit leur activité. La ComCom a mis les bouchées doubles dans leur accueil avec la création d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises, un Centre de Formation de l’Industrie géré par l’IUMM Occitanie, un soutien direct via des subventions à l’immobilier et un accompagnement personnalisé des porteurs de projet et des nouveaux arrivants. Le GRAND-FIGEAC a de la ressource !

PÔLE DÉVELOPPEMENT DU GRAND-FIGEAC

GRAND-FIGEAC

Des formations aux métiers de l’industrie avec l’UIMM

Situé à Cambes dans des locaux flambant neufs construits par le GRAND-FIGEAC, le Pôle Formation UIMM Occitanie propose des formations aux métiers de l’industrie grâce à ses outils pédagogiques innovants et ses 1 000 m² de plateaux techniques.

Pour répondre aux besoins en compétences des entreprises industrielles du territoire, le centre propose 2 BAC PRO en apprentissage (Aéronautique et Réalisation de Produits Mécaniques), et des formations continues sur les métiers de l’usinage, soudage, composite, ajustage-montage, maintenance industrielle, peinture aéronautique… ou encore en management. L’objectif N° 1 étant d’accompagner les entreprises locales sur la qualification de leurs salariés et futurs collaborateurs avec des formations sur mesure. Et à ce jour, plus de 600 personnes y ont déjà été formées.

Le Pôle Formation UIMM Occitanie, c’est aussi 4 sites de formation, plus de 1 800 alternants et 2 000 salariés de l’industrie formés tous les ans.

