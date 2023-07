Grâce au marché asiatique, les bénéfices les bénéfices de LVMH augmentent de 30% au premier semestre

Les résultats financiers du premier semestre sont tombés mardi 25 juillet pour LVMH, prouvant une fois de plus l’excellente santé du groupe français. Avec des ventes qui atteignent 42,2 milliards d’euros (+15%), un résultat opérationnel courant arrêté à 11,5 milliards (+13%), et un bénéfice net de près de 8,5 milliards (+30%), le numéro un mondial du luxe semble contourner les difficultés que peut rencontrer le secteur. L’ensemble de ses activités est concerné par cette dynamique de forte croissance, à l’exception de sa division «Vins et spiritueux».

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]