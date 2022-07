« Grâce à une technologie unique et hybride, notre ambition est de recycler la totalité des plastiques souples d’ici 2035 » Fabrice Digonnet (Dow)

Pouvez-vous présenter la collaboration récemment annoncée entre le groupe Dow et Valoregen ?

D’un côté, Dow est l’un des leaders mondiaux de la fabrication de résines pour emballages souples, avec une forte dimension d’innovation technique. De l’autre, Valoregen propose un nouveau modèle industriel pour la fabrication de matière plastique régénérée. Ce dernier projet, de l’ordre de 17 millions d'euros par an, va démarrer son site de production dans le Lot-et-Garonne au premier trimestre 2023. Le site a reçu une autorisation exceptionnelle de traiter jusqu’à 70 000 tonnes de déchets plastiques par an. Les plastiques recyclés seront ensuite homologués et distribués par Dow dans notre gamme de produits REVOLOOP™, une gamme de plastiques recyclés haut de gamme.

Cette collaboration entre Dow et Valoregen vise à produire les premiers plastiques souples à base de polyéthylènes recyclés ayant une empreinte carbone neutre. Cela doit permettre le développement d'une économie circulaire durable des plastiques et la transition vers la neutralité climatique.

C’est un objectif très ambitieux que nous allons pouvoir atteindre grâce à l’alliance de nos technologies les plus avancées ! Cette approche, que Valoregen qualifie de recyclage 4.0, va donner un nouvel élan à notre industrie.

Pouvez-vous dresser le contexte du recyclage plastique actuellement ?

La France est un mauvais élève en la matière… Concrètement, nous recyclons aujourd’hui en France environ 25 % de nos emballages plastiques. Cela nous place seulement au 28e rang européen.

Le taux concernant les plastiques souples reste très faible, de l’ordre de 10 % à 15 %. Ce plastique souple, le polyéthylène, destiné principalement à l’emballage alimentaire ou pour les palettes de marchandises, ne se recycle que très peu pour le moment. Nous voulons proposer de nouvelles technologies pour booster ce taux de rendement. Ce sera la clé pour atteindre une empreinte neutre en carbone.

Pour cela, nous nous inspirons de l’exemple des PET, ces polytéréphtalate d'éthylène, qui sont utilisés pour conditionner les boissons gazeuses, jus de fruits, etc. Pendant longtemps, ces plastiques n’étaient pas recyclés et depuis que la technologie a été mise au point, près de 60 % de ces bouteilles en PET le sont.

En quoi consiste l’innovation Valoregen ?

L’innovation repose dans le côté hybride du recyclage que Valoregen a développé. Hybride, car ce recyclage du polyéthylène se fait à la fois de manière mécanique et de manière chimique. Lorsque l’on traite ces déchets plastiques uniquement par l’une ou l’autre de ces méthodes, le résultat reste limité. Cumulées, les performances de ces recyclages sont bien meilleures.

Grâce à cette technologie hybride, nous pouvons optimiser le rendement, et même espérer qu’à terme, tous les déchets en plastique souple soient recyclés et pas envoyés à l’incinération ou dans une décharge. Voilà notre objectif : un taux de rendement approchant les 100 % !

Quel est l’impact de votre collaboration en matière de contribution sociale et économique ?

Le projet de Valoregen est très ancré localement. Il a d’ailleurs reçu des aides du département Lot-et-Garonne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Il va créer 45 emplois directs, et 20 emplois indirects.

Et plus largement, quels sont vos objectifs en matière de durabilité à moyen terme ?

Nous avons chez Dow trois objectifs très clairs en la matière pour lutter contre le changement climatique et les déchets plastiques.

Tout d’abord, nous nous donnons comme objectif que d’ici 2035, 100 % des produits vendus dans des applications d’emballage soient réutilisables ou recyclables.

En matière de protection du climat ensuite, nous prévoyons de réduire nos émissions de carbone annuelles de 5 millions de tonnes d’ici 2030. Conformément à l’Accord de Paris, nous visons aussi la neutralité carbone d’ici 2050 pour l’ensemble de nos activités.

Enfin d‘ici 2030, Dow rendra possible la collecte, la réutilisation ou le recyclage d’un million de tonnes de plastique à travers des actions directes ou des partenariats.



Contenu proposé par Dow