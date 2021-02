Grâce à Tesla, Apple et SpaceX, STMicroelectronics atteindrait plus de 12 milliards de dollars de revenus dès 2022

Dans sa stratégie de croissance, Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicroelectronics, s’est fixé l’ambition de dépasser à moyen terme les 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Il se pourrait qu’il atteigne son objectif dès 2022, un plus tôt que prévu jusqu'ici par la direction. C’est du moins la conviction de Stephen Simpson, analyste et blogueur financier.