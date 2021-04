Grab va annoncer une fusion avec un SPAC américain le valorisant à 40 milliards d'euros

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Anshuman Daga Le géant asiatique des services de VTC et de livraisons de repas Grab Holding devrait annoncer ce mardi un accord de fusion avec la société américaine Altimeter Growth qui le valorisera à près de 40 milliards de dollars (33,6 milliards d'euros) et conduira à une introduction en Bourse. /Photo d'archives/REUTERS/Anshuman Daga

La transaction se fera dans le cadre d'un SPAC (Special purpose acquisition company) soutenu par Altimeter et devrait être la plus grande opération du genre jamais réalisée.

Un SPAC est une société sans activité opérationnelle dont les titres sont émis en Bourse pour une durée limitée dans le but de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans un secteur particulier.

L'accord entre Grab et le SPAC soutenu par Altimeter comprend une augmentation de capital de 4 milliards de dollars réservée à certains investisseurs asiatiques et internationaux, dont Fidelity International et Janus Henderson, ont indiqué les sources.

Grab, basé à Singapour, n'a pas souhaité faire de commentaires. Altimeter, une société de la Silicon Valley, ainsi que Fidelity International et Janus Henderson n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Selon des sources, Grab a été valorisé l'an dernier à un peu plus de 16 milliards de dollars. L'accord de fusion représenterait un succès pour les premiers investisseurs du groupe, parmi lesquels le japonais SoftBank et le chinois Didi Chuxing.

Une cotation aux Etats-Unis donnerait à Grab des moyens supplémentaires pour faire face à la concurrence sur son principal marché, l'Indonésie, de son rival Gojek, qui est sur le point de conclure une fusion avec la première entreprise de commerce électronique du pays, Tokopedia.

Grab, dont le chiffre d'affaires net a bondi de 70% l'année dernière, n'est pas encore rentable mais la société prévoit que son segment le plus important - la livraison de nourriture - atteindra le seuil de rentabilité d'ici fin 2021.

(Anshuman Daga, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)