GPA Global s’implante en Europe avec un rachat en Pologne

Répondre aux besoins de ses clients européens. Voilà la raison qui a poussé GPA Global – anciennement Green Packaging Asia – à reprendre l’entreprise polonaise ASG. Celle-ci permet au fabricant de solutions d’emballages, de PLV et de logistique de s’implanter industriellement en Europe. Basé jusqu’à maintenant en Asie et en Amérique, GPA Global limitait sa présence à des bureaux commerciaux en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Désormais, le groupe sera en mesure d’assurer localement la production de ses clients en Europe.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]