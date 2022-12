GPA Global acquiert Jenco Productions

GPA Global continue son développement. Après s’être implanté en Europe en rachetant l’usine du fabricant d’emballages polonais ASG, le fabricant états-unien d’emballage de luxe acquiert une entreprise américaine, Jenco Production. Concepteur et fabricant de coffrets rigides haut de gamme, Jenco Productions exerce également des activités de reliure. L’entreprise a « bâti sa réputation sur l'impression numérique, le publipostage et la reliure personnalisée ». Créée il y a 27 ans à San Bernardino en Californie, elle dispose d’infrastructures transfrontalières à Heber en Californie et à Mexicali au Mexique. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

