Google va-t-il être contraint de quitter le marché du cloud en 2023 ?

En 2019, Google s’est fixé l’ambition de devenir numéro deux mondial du cloud public d’infrastructure (IaaS pour Infrastructure as a service et PaaS pour Platform as a service) en 2023, sans quoi il quitterait le marché. Mais le groupe risque de se trouver face à un sérieux dilemme. Car, selon le cabinet Forrester, il n’a aucune chance d’atteindre son objectif de se hisser à la deuxième marche du podium dans deux ans.