Ce que dit l'accord signé par Google avec l'autorité de la Concurrence en France

Google se voit infliger une amende de 220 millions d'euros pour abus de position dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites web et d’applications mobiles, suite à une plainte déposée par News Corp., Le Figaro (qui s'est désisté de la saisine en novembre 2020) et le groupe de presse belge Rossel. "L'Autorité a constaté que Google a accordé un traitement préférentiel à ses technologies propriétaires proposées sous la marque Google Ad Manager, à la fois en ce qui concerne le fonctionnement du serveur publicitaire DFP et de sa plateforme de mise en vente SSP AdX au détriment de ses concurrents et des éditeurs", écrit l'Autorité de la concurrence dans un communiqué lundi 7 juin, qualifiant ces faits de "graves". Google n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés, précise cette dernière.