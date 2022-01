Google et Facebook condamnés par la Cnil pour leur gestion des cookies

Janvier, c'est le mois de la rentrée, de la galette... et de la Commission nationale d' l'Informatique et des Libertés (CNIL) qui publie jour après jour des condamnations touchant des entreprises de la tech. Après Free Mobile en début de semaine, c'est le tour de deux géants numériques. Google et Facebook écopent respectivement d'une amende de 150 millions et 60 millions d'euros pour non respect de la loi.