Google dévoile son smartphone Pixel 6 avec une puce conçue en interne

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Google Google, filiale d'Alphabet, a présenté mardi la nouvelle version de son smartphone, le Pixel 6, qui sera disponible aux Etats-Unis à compter du 28 octobre et sera équipé du premier semi-conducteur fabriqué en interne par le géant américain technologique, appelé Tensor.

Google a dévoilé le 19 octobre le nouveau modèle de sa gamme de smartphones, le Pixel 6. Il embarque pour la première fois une système sur puce (SoC) maison, baptisé "Tensor". Google utilisait depuis une dizaine d'années les processeurs de Qualcomm. Tensor est capable de donner de super-pouvoirs de machine learning au smartphone, selon ses concepteurs, au service de nouvelles fonctionnalités audio, vidéo, nourries à l'IA, avec une consommation d'énergie optimisée.

En plus du nouvel appareil, dont une version "Pro" sera aussi disponible, Google a annoncé un service d'abonnement qui permettra aux clients aux Etats-Unis, moyennant 45 dollars par mois, de se procurer le smartphone et d'avoir accès aux versions dites premium de YouTube et YouTube Music.

Le prix de vente du Pixel 6 débutera à 599 dollars, tandis que celui du Pixel 6 Pro, qui disposera notamment d'un écran plus large, débutera à 899 dollars.

Google a aussi indiqué avoir apporté des améliorations au logiciel photo du smartphone, afin que celui-ci capte plus fidèlement les couleurs de peau plus foncées. Cela est destiné à rendre l'appareil plus inclusif, a dit la firme.

Avec Reuters (Sheila Dang à Dallas; version française Jean Terzian)