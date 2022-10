Goldman Sachs réorganise ses activités, bénéfice au 3e trimestre meilleur qu'attendu

La banque aura désormais trois branches - gestion d'actifs et de patrimoine, banque d'investissement et trading et solutions de plateforme.

Le titre gagnait 2,5% dans les échanges en avant-Bourse.

Ce remaniement, le deuxième en moins de trois ans, intervient alors que le groupe cherche à augmenter ses revenus issus des activités à honoraires, à un moment où la hausse des taux d'intérêt réduit les valorisations et les opérations de fusions-acquisitions.

"Il est temps d'être prudent", a déclaré le directeur général David Solomon dans une interview à CNBC en évoquant les perspectives économiques.

Cette décision intervient également après un trimestre mitigé pour les grandes banques américaines, la volatilité des marchés financiers et le ralentissement de la croissance économique ayant affaibli les activités des banques d'investissement. La hausse des coûts d'emprunt a toutefois stimulé les revenus nets d'intérêts et amorti le choc.

Le bénéfice applicable aux actionnaires ordinaire est tombé à 2,96 milliards de dollars (3 milliards d'euros), soit 8,25 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 5,28 milliards de dollars, soit 14,93 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice trimestriel de 7,69 dollars par action, selon les données de Refinitiv.

Le produit net bancaire a baissé ainsi de 12% à 11,98 milliards de dollars (12,19 milliards d'euros) au cours du trimestre.

Face aux relèvement des taux de la Réserve fédérale et à la guerre en Ukraine, les investisseurs ont toutefois stimulé l'activité de trading, aidant ainsi sa division FICC (fixed income, devises et matières premières).

Goldman n'a pas dévoilé mardi ses plans pour Marcus, la branche spécialisée dans les services bancaires aux consommateurs. Reuters a rapporté lundi, citant des sources, que Marcus fera partie de la nouvelle branche réunissant la gestion d'actifs et de patrimoine.

(Reportage Niket Nishant et Noor Zainab Hussain à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)