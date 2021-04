GMP Additiv’ vous ouvre de nouvelles opportunités

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Cette entreprise familiale d’excellence, spécialiste de l’usinage mécanique de haute précision, se positionne comme fournisseur de premier rang pour les grands comptes de l’aéronautique et du spatial, de la défense, du médical, des sports mécaniques ou des biens de consommations. Du prototypage à la moyenne série, de la pièce unique aux ensembles complexes, GMP Group accompagne ses clients de l’analyse du besoin à la réalisation et à l’optimisation des produits dans des matières aussi variées que l’aluminium, l’acier, l’inox, le titane, l’inconel, le tantale et de nombreux autres alliages.

Synergie et offre globale

Créée en 2015, GMP Additiv’, spécialisée dans la fabrication additive par fusion laser sur lit de poudre (DMLS), est devenue un acteur majeur du secteur, assurant une maîtrise complète de cette nouvelle technologie sur l’ensemble de la chaîne de valeur. « Le procédé DMLS permet de réaliser des pièces denses de formes géométriques très complexes avec des structures allégées, explique Thomas Mallot (Responsable Développement Commercial de l’activité Fabrication Additive Métallique). Idéal pour la production de petites et moyennes séries dans des délais courts, ce procédé ouvre de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés. La synergie des différentes sociétés du groupe (Ingénierie, Industrie, Métrologie) nous permet de proposer une offre globale unique et totalement intégrée. » Caractéristiques de la poudre, analyses, études, conception, optimisation topologique, pré-process, production, usinage, mesures, tomographie par rayons X, GPM Additiv’ fait bénéficier ses clients d’une très large palette de services, de 3 machines EOS M290, d’une TRUMPF TRUPRINT 1000, avant de nouveaux investissements en 2021.

Un futur plus léger

GMP Additiv’ veut accompagner cette véritable révolution générée par la fabrication additive de nouveaux matériaux. « L’avenir est aux structures légères, notamment dans le domaine des transports, souligne Thomas Mallot. De nombreux Industriels ont besoin de R&D, d’expertise et d’usinage pour lancer ou accélérer des projets avec des procédés nouveaux et une technologie très évolutive. Ils attendent un véritable partenariat, des conseils et des moyens de production pour des besoins très spécifiques ou pour l’ensemble d’un process. Intégration de fonctions, réduction du nombre de pièces dans les assemblages, développement de parois fines ou d’alliages haute température : à toutes les étapes, nous proposons des solutions adaptées. » Réactivité, souplesse, agilité, des valeurs constantes au service de la qualité et de la satisfaction des clients.

