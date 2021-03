Glyphosate, l'après-OGM avec les NBT, robotique... Entretien exclusif avec le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie

L'Usine Nouvelle. - Où en est-on de la sortie du glyphosate ?

Julien Denormandie. - A l’heure actuelle, une exploitation sur trois est déjà sortie du glyphosate et une sur trois a entamé sa transition. Cela signifie que, contrairement à ce que certains disent, le changement est déjà profondément là. Au-delà de cet herbicide, si l’on considère les produits prioritaires dits CMR1, entre 2016 et 2019, leurs ventes ont chuté de 83%. Ces chiffres illustrent que la transition est, contrairement à ce que certains disent, sous nos yeux. Pour accompagner les agriculteurs, nous investissons dans la recherche et nous accompagnons les agriculteurs, notamment au travers de France Relance et de crédits d’impôt.

Quelle est désormais la position de la France sur l’interdiction du glyphosate ?

