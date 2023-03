GLOBAL INDUSTRIE 2023 : Le salon incontournable et essentiel de l’industrie française

Pour rappel, créé en 2018, Global Industrie qui se tient les années impaires à Lyon et paires à Paris, est né du rassemblement de 5 événements industriels majeurs : Smart Industries, Industrie, Tolexpo, Midest et Measurement World.

À la croisée de toutes les problématiques du moment

« Global Industrie souhaite permettre aux industriels de tirer parti des grands enjeux du moment, en leur apportant les pistes technologiques et de réflexion les plus complètes. De manière que l’industrie française en ressorte également grandie », synthétise Sébastien Gillet, directeur de Global Industrie.

Et cette édition 2023, placée à nouveau sous le haut patronage du président de la République, sera bien le grand rendez-vous des solutions concrètes répondant aux enjeux actuels auxquels sont confrontés nos industriels.

Ainsi, l’offre des 2 300 exposants (offreurs de solutions, prestataires de services, sous-traitants, fabricants et distributeurs…) répartis dans 15 univers, ainsi que les innovations récompensées par les GI Awards, seront autant de leviers techniques leur permettant d’améliorer leur productivité et de répondre à leurs problématiques énergétiques et environnementales.

Un programme exceptionnel

Près d’une vingtaine de conférences se dérouleront également autour de la thématique de « L’industrie se mobilise ». Un thème très ouvert face aux multiples évolutions et défis qui s’additionnent ces dernières années. Pêle-mêle : l’industrie 4.0, l’impression 3D, la 5G, la réindustrialisation, la transition énergétique, le coût énergétique, la transformation numérique, la robotique vers de nouvelles solutions, metavers et blockchain, etc.

De plus, des villages thématiques seront aussi adossés au salon. Ainsi, le Village Métrologie se tiendra près de l’espace du 21e Congrès International de Métrologie réalisé avec l’Association de la Mesure Industrielle (CFM). Le Village Européen de l’Intelligence artificielle organisé par la DGE, avec le soutien du Hub France IA, présentera les dernières avancées en IA dédiées à l’industrie. Le Village Startup prendra un nouvel élan avec la présence comme partenaire du CETIM, CSI France, French Tech One, le Réseau des SATT, France Industrie. Mais aussi le Village des Industries Électroniques, le Village Maintenance, le Village IOT…

En somme, un millésime qui devrait une fois encore avoir une puissante résonance dans la sphère industrielle française et européenne.