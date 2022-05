Peut-on revenir sur la genèse du salon, en quelques mots ?

Sébastien Gillet : Global Industrie est un jeune salon, dans le sens où la première édition date de 2018. Mais il est issu du regroupement de quatre salons complémentaires, leaders dans leur domaine : MIDEST (sous-traitance industrielle), SMART INDUSTRIES (industrie connectée, collaborative et efficiente), INDUSTRIE (technologies et équipements de production) et TOLEXPO (solutions et équipements pour la tôlerie). En trois éditions, Global Industrie est parvenu à s’imposer comme l’un des tout premiers salons mondiaux consacrés à l’industrie.

Comment ce pari a-t-il été réussi ?

Sébastien Gillet : Le salon rassemble tout l’écosystème industriel : sous-traitant, fabricants, start-up…

Il est exhaustif dans son offre et dans sa représentativité métier, c’est ce qui fait sa force principale. Autre atout : son positionnement à la fois régional et international. Régional puisque le salon se déroule une année sur deux à Lyon et à Paris : cette diversification géographique permet d’enrichir tant l’offre que le visitorat. Et international car Global Industrie c’est 40 % d’exposants étrangers venus de 40 pays, et que les visiteurs, eux, viennent de 85 pays différents.

Par ailleurs, nous nous sommes adaptés aux attentes et aux contraintes de nos visiteurs, qui consacrent moins de temps sur un salon qu’il y a 10 ou 20 ans.

Aujourd’hui, le temps moyen passé sur le salon est de six heures. C’est pour cette raison que nous avons mis en place des outils de communication variés et détaillés : le participant peut tranquillement préparer sa venue en amont, afin de faire la visite qui lui sera le plus profitable.

Quelle sera la thématique de cette nouvelle édition de Global Industrie ?

Sébastien Gillet : Parallèlement aux quatre grandes missions que le salon s’est fixé, à savoir accompagner les femmes et les hommes, valoriser l’image de l’industrie en France, soutenir l’ensemble de la communauté industrielle et rayonner sur toute l’Europe, Global Industrie fera de la réindustrialisation responsable la thématique centrale de son édition 2022. Les différents aspects de la réindustrialisation seront abordés : la digitalisation, l’écologie, les territoires, le management et l’humain avec la réorganisation de l’entreprise et des modes de travail, la formation, l’emploi et enfin la stratégie politique qui sous-tend cette phase de réindustrialisation.

Les temps forts de cette édition 2022 ?

Sébastien Gillet : Premier temps fort, les Golden Tech, un concours inédit en France qui valorisera l’excellence de plusieurs métiers de l’industrie, du roboticien au fraiseur/tourneur en passant par le data manager. Les candidats devront y déployer leurs connaissances techniques, leur dextérité et leur savoir-faire.

Autre événement : GI Avenir, service dédié à l’emploi, la formation et l’attractivité des métiers dans l’industrie, proposera des jobs-dating, des parcours de visite, du coaching et des démos métiers aux jeunes diplômés et demandeurs d’emplois. L’objectif : créer, par cette nouvelle édition en présentiel des occasions et des rencontres afin de promouvoir le vivier d’emplois que représente l’industrie française.

Enfin, Global Industrie c’est aussi les conférences, master class et tables rondes autour, cette année, de la réindustrialisation, des solutions environnementales, de l’Intelligence Artificielle ou encore de la cybersécurité.