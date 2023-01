GL Events lance le CFIC

Alors que la Paris Packaging Week (PPW) ouvrait ses portes les 25 et 26 janvier au parc des expositions de la porte de Versailles, GL Events et Cosmed annonçaient, dans un communiqué commun, le lancement du Carrefour des fournisseurs de l'industrie cosmétique (CFIC). Les familiers du Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA), qui se tient à Rennes (Ille-et-Vilaine) depuis 25 ans maintenant, en déduisent aisément le positionnement vertical du CFIC : « Le nouveau salon des transitions industrielles de la cosmétique » rassemble quatre univers avec les ingrédients, les équipements, les emballages et les services. Quelque 200 exposants et 2000 visiteurs sont attendus. Fruit de l’alliance avec Cosmed, qui se présente comme la première « association professionnelle représentative des entreprises de l’industrie cosmétique », ce nouveau rendez-vous se tient à Lyon Eurexpo les 21 et 22 novembre 2023. Soit « en concomitance » avec le rendez-vous biannuel Prod & Pack auquel Cosmed a déjà participé. Ce lancement prend le relais de Pharmatech Cosmetech organisé par GL Events à Chartres (Eure-et-Loir) en avril 2022.

Ingrédients

Les deux partenaires installent le CFIC comme « le seul rendez-vous de tous les fournisseurs de l’industrie cosmétique ». Sur le segment de la beauté et du luxe, Easyfairs organise Parfums, cosmétiques et design (PCD) au sein de PPW qui a battu un record de fréquentation pour sa dernière édition. Implanté à Chartres, Cosmetic Valley est aux manettes de Cosmetic 360 dont la prochaine édition est programmée à Paris en octobre 2023. Éditeur d’Emballages Magazine, Infopro Digital structure son offre, pour sa part, autour de MakeUp in Paris et Édition spéciale by Luxe Pack en juin à Paris ainsi que Luxe Pack à Monaco en octobre 2023. Après le retour en 2022, une nouvelle édition parisienne des salons In-Cosmetics Global dédiés aux ingrédients cosmétiques chez RX Global est attendue en 2025.