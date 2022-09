Givaudan et LanzaTech collaborent pour développer des ingrédients de parfum à partir de carbone renouvelable

Givaudan, acteur mondial de l’industrie du parfum et de la beauté, et LanzaTech, société néozélandaise de captage et de transformation du carbone, ont annoncé une collaboration pour le développement d'ingrédients de parfum durables à partir de carbone renouvelable.

LanzaTech a quinze ans de savoir-faire en biologie industrielle et synthétique pour convertir, grâce à un biocatalyseur, diverses sources de déchets de carbone en éthanol, lequel est converti en blocs de construction pour la fabrication d’une large gamme de biens de consommation, tels que lessives, détergents, vêtements, chaussures ou emballages alimentaires.

En collaborant avec Givaudan, de nouvelles voies de synthèse durables sont envisagées avec cette technologie pour accéder à des ingrédients de parfum clés utilisés dans l’ensemble du portefeuille Givaudan. Jeremy Compton, Global Head of Science and Technology for Fragrances chez Givaudan, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette collaboration stratégique avec LanzaTech, une entreprise de matériaux durables très respectée qui possède un héritage impressionnant et une recherche de pointe ». Et Jennifer Holmgren, p-dg de LanzaTech, d’appuyer : « Ensemble, grâce à la puissance de la biologie synthétique, nous élargissons la manière dont nous pouvons fournir des solutions durables à tous les consommateurs, en leur donnant le choix de la provenance de leur carbone tout en protégeant notre planète ».

Les deux sociétés sont membres de longue date de la Renewable Carbon Initiative, une organisation dont l’objectif est de soutenir et d'accélérer la transition du carbone fossile vers le carbone renouvelable pour tous les produits chimiques et matériaux organiques.