[Communiqué] Gironde : Poool lève 4 millions d’euros

Fondée en 2016, la start-up Poool est spécialisée dans le secteur du conseil en systèmes informatiques et logiciels. Originaire de Gradignan (Gironde), elle propose notamment des solutions de « paywalls » pour les éditeurs en ligne. Il s’agit d’un système payant permettant de bloquer l’accès d’une partie du contenu d’un éditeur pour les lecteurs non abonnés.

La jeune pousse vient de boucler une levée de fonds de 4 millions d’euros auprès de SWEN Capital Partners, de GSO Innovation, d’Aquiti Gestion, et de nombreux « business angels ». Ce tour de table devrait permettre à Poool de conquérir le marché des créateurs de contenus en ligne, ainsi que d’enrichir ses activités auprès de ses clients.

Cette année, la start-up ambitionne de consolider son offre logicielle, nommée « The Membership & Subscription Suite », par le biais de trois nouveaux produits. Cette solution permettra de piloter la stratégie d’abonnement des créateurs de contenu à travers la conversion des audiences, la gestion des abonnements et la fidélisation des membres. La start-up entend également cibler de nouveaux clients dont des plateformes de divertissements, des « Marketplace » et des marques.