Gironde : Larraqué Vins International fait l’acquisition de la Maison Cheval Quancard

Implanté à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), Larraqué Vins International (LVI) vient d’annoncer le rachat du spécialiste des vins Cheval Quancard établi à Carbon-Blanc (Gironde). Le groupe, propriétaire de la marque Haussmann, possède désormais 11 propriétés grâce à cette acquisition.

Avec ce rapprochement, la Maison Cheval Quancard apporte à LVI un nouveau siège social qui va être agrandi, un nouvel outil logistique avec des entrepôts étoffés et de nouvelles marques qui lui permettront de rester compétitif. Par ailleurs, cette opération permettra au repreneur de bénéficier du réseau de distribution de cette entreprise girondine en Europe du Nord, en Asie et en Amérique du Nord. Le montant de ce rachat financé sur fonds propres et crédits bancaires dépasse les 20 millions d’euros.

Le groupe Larraqué Vins International, qui souhaite consolider en 2022 un chiffre d’affaires prévisionnel de 70 millions d’euros, compte déménager d’ici au premier semestre 2024 au sein du domaine de Carbon-Blanc.