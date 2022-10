[Communiqué] Gironde : Hysope collecte 1,6 million d’euros pour développer ses Tonics & Ginger Beer.

La société Hysope est une entreprise spécialisée dans la production de boissons « Tonics » et « Ginger Beer » bio, 100 % fabriqués en France. La marque s’est ancrée depuis 2021 dans la capitale des vins et des spiritueux à Bordeaux (Gironde).

En France, le marché de la boisson sans alcool est en plein essor et c’est dans ce contexte qu’Hysope a décidé de franchir un nouveau cap. Elle vient en effet de boucler une levée de fonds considérable dans le secteur des Premium Mixers. L'opération, chiffrée à 1,6 million d’euros, était conduite par High Flyers Capital, le fonds Seed de la Food et plusieurs investisseurs privés.

Grâce à cette somme, Hysope pourrait renforcer son équipe et rajeunir son conditionnement. La société pourrait également passer à la commercialisation de ses produits à l’international. Précisons que la start-up propose actuellement cinq recettes : un tonic, une ginger beer, un tonic concombre, un tonic fleur de sureau et un tonic citron. La jeune pousse est présente au sein de 1 000 points de vente, tels que des cavistes indépendants, des restaurants et des grossistes. Afin de devenir leader sur le marché, elle entend collaborer avec de grands distributeurs.