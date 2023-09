[Communiqué] Gironde : à Bordeaux, la start-up Boby, leader sur le marché de la digitalisation du BTP, a lancé un nouveau logiciel

Fondée en 2022, Boby est une start-up française implantée à Bordeaux (Gironde). Elle est spécialisée dans la conception, le développement et la programmation de logiciels. En février 2022, elle a initié la création d’un outil destiné à lui permettre de figurer parmi les leaders sur le marché de la numérisation du BTP. Sa mise au point a été achevée en juin 2023. Ce programme informatique sert à automatiser les tâches de supervision et de gestion des chantiers de construction, pour une meilleure organisation. Il inclut aussi d’autres fonctionnalités, comme la création de devis, la facturation, le suivi et le paiement des salaires.

Pour développer son logiciel, Boby a levé près de 1 million d’euros auprès d'investisseurs. Le but est de faciliter le quotidien des 700 000 acteurs du BTP en France. À l'heure actuelle, l'entreprise compte 1 000 clients et enregistre un taux de satisfaction de 95 %. Son objectif est d’atteindre un total de 10 000 utilisateurs avant la fin de l'année 2023 et 65 000 en 2024.