Gimbert Surgelés relocalise dans le Gers la transformation de ses produits de la mer

La société gersoise Gimbert Surgelés, spécialisée dans l'importation et la distribution de produits de la mer sauvages surgelés (crustacés, poissons et céphalopodes), via sa marque Gimbert Océan, va se doter de son propre outil industriel. L'implantation de trois lignes de production est programmée sur son site de Fleurance, dans le Gers, où sont déjà implantés le siège de l'entreprise, ses services supports et un pôle logistique, doté d'une capacité de stockage de plus de 10 000 mètres cubes. L'investissement est évalué à 7 millions d'euros, soutenu à hauteur de 1,385 million d'euro de l'Etat, au titre de l'appel à projet Relocalisation de France Relance.