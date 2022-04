Gigafactory de Tesla, micro-usine pour héberger des imprimantes 3D, urnes funéraires plus écologiques... Le top 3 des vidéos de la semaine

Immersion à hauteur de drone dans la gigafactory de Tesla à Berlin

Découvrez la vidéo ici

Dans une vidéo, un drone serpente à travers les lignes de la nouvelle usine de Tesla en Allemagne. Implanté non loin de Berlin, le site a débuté la production du SUV Model Y en mars 2022.

[L’instant tech] Une micro-usine pour faciliter la gestion des parcs d’imprimantes 3D



Découvrez la vidéo ici

Créée en 2020, la start-up Handddle fabrique à Bordeaux une micro-usine capable d’accueillir plusieurs imprimantes 3D dans un environnement contrôlé. De quoi garantir une certaine qualité de fabrication et simplifier la gestion de son parc de machines.

[L'industrie c'est fou] Pour une mort écolo, transformez vos cendres en récifs d'huîtres



Découvrez la vidéo ici

Des étudiantes du Royal College of Art de Londres (Royaume-Uni) ont mis au point des urnes funéraires destinées à former de nouveaux récifs d'huîtres. Pour récupérer les cendres des défunts, elles prévoient d'avoir recours à l'aquamation, une méthode plus écologique que l'incinération.