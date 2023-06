GETELEC : Expert en solutions CEM et d’étanchéité techniques

Les perturbations électromagnétiques et la protection des composants sont des enjeux clés, afin de fiabiliser les équipements embarqués dans des milieux contraints. « Nous sommes particulièrement reconnus sur le blindage CEM et l’hyperfréquence, ou encore la dissipation de chaleur » rappelle Olivier Dusailly, directeur général de Getelec.

Les clients historiques du domaine de la Défense ne sont plus les seuls à bénéficier de la forte expertise de la PME, qui emploie 48 salariés.

Production maîtrisée

L’aéronautique est un marché important, qui pèse 25 % du CA de Getelec (8 M€). La PME fournit les plus grands avionneurs et de nombreux équipementiers, pour les sièges classe affaires et de 1re classe par exemple.

La gamme de produits qualifiés aéronautique - que l’on retrouve dans les cockpits, la cabine intérieure et la motorisation - est un des produits phares de la très large gamme de références proposées par la PME.

Getelec s’appuie sur une maîtrise aboutie de toute la production, des outillages aux moules de compression, de l’injection à la vulcanisation. Son usine 4.0 garantit un niveau de performance, de conformité et de productivité très élevés.

Nouveaux produits innovants

L’accompagnement Getelec dépasse la simple réponse aux cahiers des charges clients, afin de proposer du sur-mesure. La PME investit 15 % de son CA dans l’innovation chaque année. Ses ingénieurs conception recourent à des outils CAO avancés et son laboratoire R&D permet de proposer des tests (tenues au feu, en température, normes de dégazage)comme de définir de nouvelles formulations de produits.

