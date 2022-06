Gers Sci Pal agrandit et modernise son usine gersoise de palettes en bois

Spécialisée dans la fabrication de palettes en bois sur mesure et à gros volumes pour l'industrie, la société Gers Sci Pal (Gers Sciage Palettes) prépare l'extension de son site industriel de Seissan, à une quinzaine de kilomètres au sud d'Auch, dans le Gers. La construction d'un nouveau bâtiment de 3 000 m² va être engagée dans le courant du second semestre 2022, pour une mise en service au printemps 2023. 5 millions d'euros d'investissement sont prévus, dont 1 million d'euros pour le volet immobilier et 4 millions d'euros pour la modernisation du parc machines.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]