Gerresheimer veut devenir le premier producteur de flacons en verre au monde

© Gerresheimer Gerresheimer fabrique des flacons en verre pharmaceutique, notamment utilisé pour le conditionnement des vaccins.

Gerresheimer ne cache pas ses ambitions et investit pour les atteindre. Le fabricant d’emballages en verre a dévoilé son intention d’augmenter les capacités de production de trois de ses usines. Le site de Wertheim en Allemagne mais aussi deux implantations de Chine et des États-Unis s’apprêtent à fabriquer un total de 150 millions de flacons en verre pharmaceutique supplémentaires. L’opération créera 70 nouveaux postes, mais permettra surtout à Gerresheimer de devenir le plus grand fabricant au monde. « Nous produisons déjà près d’un tiers des flacons en verre dans le monde, indique Dietmar Siemssen, le Pdg de Gerresheimer, dans un communiqué. Avec l’expansion de nos capacités mondiales, nous mettons en œuvre de manière cohérente notre stratégie de croissance. D’ici à la fin de 2022, nous serons le premier producteur mondial de flacons en verre et fabriquerons les produits les plus innovants et de la plus haute qualité. »

L'un des principaux fournisseurs en Europe

Derrière cette stratégie, soutenue par le ministère fédéral allemand des affaires économiques et de l’action climatique, se cache également une volonté de mieux servir la production de vaccins. Gerresheimer répond d’ores et déjà aux besoins de flacons en Europe à travers ses deux usines de Boleslawiec (Pologne) et de Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire) – qui a renouvelé l’intégralité de son parc machine en février 2019. Après ces investissements, le site de Wertheim deviendra l’un des principaux fournisseurs de flacons en Europe. Cette production bénéficiera de la technologie nécessaire à la fabrication de flacons GX-Elite. Cette catégorie de produit se caractérise par ses propriétés cosmétiques et dimensionnelles ainsi que par une résistance accrue, qui impliquent une meilleure efficience sur les lignes de remplissage, précise l’entreprise allemande.

Fortement impliqué par la pandémie de coronavirus, Gerresheimer a vu ses capacités de productions augmenter de près de 50 % au cours des deux dernières années. Pour autant, ces investissements ne devraient conserver leur intérêt à long-terme. Le fabricant s’attend à une demande croissante de médicaments à l’avenir, et donc à davantage de besoins en flacons.