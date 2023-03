Gerresheimer identifie les cosmétiques contrefaits avec TruTag Technologies

Comme l’explique Nicola Balena, vice-présidente Cosmetics de Gerresheimer, « les industries du luxe et les cosmétiques sont particulièrement touchés par la contrefaçon et le problème ne cesse de croître en raison de l'augmentation des achats en ligne. Les produits cosmétiques contrefaits ne nuisent pas seulement à la réputation des marques de santé et de beauté, ils sont également dangereux pour les consommateurs finals ».

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]