Gérard Théry, l'un des créateurs du Minitel, est décédé

Près de dix ans après la fin du Minitel, l'un de ses plus fervents soutiens s'est éteint à son tour. Gérard Théry est décédé le 18 juillet 2021 à l'âge de 88 ans. On ne l'apprend que ce 26 juillet. Ce diplômé de l'Ecole Polytechnique a passé sa vie à promouvoir le développement des télécommunications. Il est d'abord entré au ministère des PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones) en 1955, puis est devenu conseiller du ministre Jacques Marette en 1966-1967.