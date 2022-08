Geodis accélère son développement aux Etats-Unis en rachetant Need It Now Delivers

Tous les signaux sont au vert pour Geodis. Quelques semaines après avoir publié des résultats plus qu'encourageants pour le premier semestre (+34% de chiffre d'affaires sur un an), la branche logistique de la SNCF annonce une acquisition majeure. Elle indique en effet avoir signé un accord officialisant le rachat de la société américaine Need It Now Delivers, qui exploite un réseau domestique de fret routier. La filiale ne dévoile pas le montant de l'opération, mais précise que celle-ci devrait obtenir l'approbation des autorités réglementaires d'ici à la fin de l'année 2022.

Spécialiste de la livraison du dernier kilomètre

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]