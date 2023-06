Genvia inaugure une ligne pilote de production d’électrolyseurs à Béziers

Filiale de Schlumberger et du CEA, Genvia inaugure le 8 juin sa ligne pilote automatisée d’électrolyseurs haute température, destinés à produire de l’hydrogène décarboné, dans l’usine SLB de Béziers en Hérault. D’une capacité de quelques mégawatts par an, elle montera jusqu’à une centaine de mégawatts. La décision sur l’opportunité et l’implantation d’une gigafactory porteuse de 400 emplois sera prise après 2024.