General Motors propose à United Auto Workers une hausse des salaires de 10%

(Reuters) - General Motors a proposé jeudi d'augmenter les salaires de ses employés de 10% et de verser deux paiements forfaitaires annuels supplémentaires de 3% sur quatre ans dans le cadre des négociations avec le syndicat américain United Auto Workers (UAW).

La semaine dernière, Ford a proposé une hausse de 9% des salaires jusqu'en 2027 et des paiements forfaitaires de 6%, soit beaucoup moins que l'augmentation de salaire de 46% demandée par le syndicat.

L'UAW a déclaré que 97% de ses membres avaient voté en faveur de l'autorisation d'une grève si aucun accord n'était trouvé.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, a estimé que l'offre de GM était "une proposition insultante qui ne ressemble pas à un accord équitable pour les travailleurs américains de l'automobile".

La société mère de Chrysler, Stellantis, a annoncé mercredi qu'elle dévoilerait son offre cette semaine.

Les conventions collectives de quatre ans existant entre l'UAW et General Motors, Ford Motor et Stellantis expirent le 14 septembre.

L'UAW a déclaré chercher à obtenir des améliorations en matière de salaires et d'avantages sociaux, notamment des augmentations de salaires de plus de 40% sur quatre ans, des congés supplémentaires importants et le rétablissement des retraites à prestations définies qui avaient été supprimées pour les travailleurs les plus récents.

(Reportage David Shepardson; additional reporting by Ben Klayman; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)