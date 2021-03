General Mills cède sa part de Yoplait en Europe au français Sodiaal

General Mills reprendra ainsi les 49% de Sodiaal dans Yoplait Canada Holding tandis que le français sera l'unique actionnaire de Yoplait S.A.S. en Europe.

Le groupe américain pourra continuer d'utiliser les marques Yoplait et Liberté aux Etats-Unis et au Canada en échange de royalties revues à la baisse.

L'opération devrait être bouclée avant la fin 2021.

General Mills avait acheté 51% de Yoplait au groupe de capital-investissement PAI Partners en 2011 pour environ 1,15 milliard de dollars (970 millions d'euros environ au cours actuel).

Sodiaal, qui possède aussi les marques Candia et Entremont entre autres, précise dans un communiqué que Yoplait représentait au 31 mai 2020 un chiffre d'affaires annuel de 660 millions d'euros (hors Etats-Unis et Canada), réalisé à plus de 70% en France.

La coopérative ajoute que l'opération lui permettrait de se hisser parmi les dix premières entreprises agroalimentaires françaises.

