General Electric: Le bénéfice trimestriel plombé par l'aviation

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Vincent Kessler General Electric a publié mardi un bénéfice trimestriel en baisse de 20%, frappé par un déclin de la demande de moteurs d'avions alors que les compagnies aériennes souffrent encore de l'effondrement du tourisme engendré par la pandémie. /Photo d'archives/REUTERS/Vincent Kessler

L'activité aviation du conglomérat américain, qui fabrique des moteurs pour les avions de Boeing et Airbus, a rencontré de nombreuses difficultés liées à la faible demande en nouveaux avions.

Le géant industriel a néanmoins confirmé ses perspectives annuelles de free cash-flow et de bénéfice par action.

Le bénéfice net de GE est tombé à 828 millions de dollars (685,4 millions d'euros) au premier trimestre sur une base ajustée, contre 1,03 milliard de dollars un an plus tôt, et son chiffre d'affaires a reculé de 12% à 14,12 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action ressort à 0,05 dollar, en-deçà de l'estimation moyenne de 0,08 dollar, selon Refinitiv.

(Ankit Ajmera, version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)