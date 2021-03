General Electric annonce la fusion de sa division Gecas avec Aercap

Le conglomérat américain ajoute que cette opération devrait lui rapporter plus de 30 milliards de dollars (25,2 milliards d'euros) qu'il prévoit de consacrer à la réduction de son endettement.

GECAS (GE Capital Aviation Services) est l'une des plus grandes sociétés de leasing d'avions au monde et met en location des avions de ligne construits par Boeing et Airbus. La division de GE possède, gère ou a en commande près de 1.650 avions, indique son site internet.

