Geely lance ses premiers satellites pour servir les voitures autonomes

Les constructeurs automobiles regardent de plus en plus vers l'espace. Mercredi 1er juin, Geely a réussi son premier lancement en orbite terrestre basse de neuf satellites. Le groupe chinois débute ainsi la construction d'un nouveau réseau spatial pour fournir une navigation plus précise aux véhicules autonomes. Avec ce lancement, Geely (propriétaire des marques Lotus, Polestar, Volvo...) devient le deuxième constructeur automobile à associer ses activités à l'espace, après SpaceX et ses 2 000 satellites en orbite.

Les satellites GeeSAT-1, conçus et fabriqués par Geely, ont été lancés depuis la base de Xichang, dans la province du Sichuan en Chine. Ils seront opérationnels pendant cinq ans et se désintégreront dans l'atmosphère terrestre sans laisser de débris spatiaux, selon l'entreprise. Contrairement à SpaceX qui utilise ses propres fusées pour lancer ses satellites, Geely a utilisé une fusée Long March 2C développée et exploitée par une entité d'État chinoise.

Une navigation de haute précision

Le nouveau réseau pourra fournir des données de navigation de haute précision aux voitures équipées de terminaux compatibles, afin de compléter les capteurs embarqués des véhicules autonomes. Geely a déclaré souhaiter envoyer 63 autres satellites en orbite d'ici 2025 et arriver à terme à une constellation de 240 satellites. Outre la conduite autonome, le groupe chinois évoque une panoplie de cas d'usage pour son réseau en orbite terrestre : usines connectées, aide à la gestion urbaine, drones...

Plusieurs industriels automobiles s'intéressent aux constellations en orbite basse pour assurer la connexion de leurs véhicules dans les zones à faible couverture, en alternative aux réseaux terrestres. Des défis techniques restent à surmonter avant de voir ces usages se généraliser. Notamment la miniaturisation des antennes capables de capter ces données spatiales à bord des véhicules. Pour l'instant, SpaceX envisage seulement de connecter des poids lourds grâce à constellation Starlink.

